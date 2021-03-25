الإسكندرية

حملة تموينية على الأسواق والمحلات التجارية بمطروح

4 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات
معتز محمود 8:51 م, الخميس, 25 مارس 21 8:51 م, الخميس, 25 مارس 21

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قال المهندس حسن الشيبانى، مدير عام مديرية تموين مطروح ، إن مديرية تموين مطروح تمكنت خلال حملة تموينية على الأسواق والمحلات التجارية بمدن الحمام وبرانى ومرسى مطروح بالتعاون مع مباحث التموين من ضبط عدد 19 مخالفة متنوعة.

وتضمنت المخالفات ضبط سلع منتهية الصلاحية ومعروضة للبيع للمواطنين بأحد المحلات عبارة عن عدد 382 عبوة مختلفة الحجم والشكل (علب جبن وصلصة وحلاوة وعصائر وعلب سلمون وغيرها)، إضافة إلى ضبط أحد مستودعات الدقيق البلدي قام بالتصرف في عدد 86 شيكارة دقيق مستودعات زنة الشيكارة 30 كجم.

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وأضاف مديرية تموين مطروح أنها تضمنت كذلك مخالفة عرض وبيع سلع منتهية الصلاحية، و4 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات (مخابز بلدية)، ومخالفتين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ومخالفة عدم نظافة أدوات العجن والرغف المستخدمة و5 مخالفات عدم إعلان عن أسعار السلع و3 مخالفات بيع مواد بترولية وثلاثة مخالفات قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض النيابة العامة للنظر والتصرف.

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ويأتى ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح بتكثيف الحملات التموينية لضبط أي مخالفات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات ومتباعة المعروض من السلع للمواطنين والتأكد من سلامتها مع منع أى حالات تجاوز.

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بقلم معتز محمود

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