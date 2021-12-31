حملة تفتيش على الوحدات السكنية في حدائق أكتوبر

سحب عدد من الوحدات السكنية المخالفة وسيتم استكمال إجراءات إخلائها قريبًا طبقًا للقانون

شن جهاز مدينة حدائق أكتوبر حملة مفاجئة على وحدات الإسكان الاجتماعي، بمتابعة من المهندس محمد مصطفى رئيس الجهاز، وشارك في الحملة قيادات صندوق الإسكان الاجتماعي ضمن توجيهات مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، وبتواجد وتأمين من شرطة التعمير.

وجاءت الحملة بحسب بيان للجهاز تفاعلًا مع الشكاوى المتكررة الواردة لجهاز المدينة من وجود مخالفات، وذلك للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعى وتفعيل الضبطية القضائية فيما يخص قانون الاسكان الاجتماعي؛ حيث تم المرور علي مشروع 480 وحدة سكنية اسكان اجتماعي بمنطقة ابني بيتك 2.

وأضاف، تم تحرير عدد 28 محضر مختلف ما بين تأجير وبيع أو تغيير نشاط تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتلك المخالفات وتحويل محاضر التأجير والبيع وتغيير النشاط للنيابة العامة، إضافة إلي التحري عن 400 وحدة فيما يتعلق بالاشغال والاستفادة بالوحدة من عدمه.

كان علي رأس الحملة الدكتور شريف شحتة الغريب رئيس التفتيش بصندوق الاسكان الاجتماعي ومجموعة من مأموري الضبط القضائي بالصندوق يرافقهم المهندس مصطفى سيد أحمد معاون رئيس الجهاز والمهندس ضياء محمد خليفه مأمور الضبط القضائي بالمدينة .

ويهيب جهاز المدينة بالسادة المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بشغلها طبقا للقانون المنظم للإسكان الاجتماعي وعدم الانسياق وراء من يدعي إمكانية أو قانونية بيع أو تأجير وحدات الإسكان الاجتماعى مع الابلاغ عن أي مخالفات علي الرقم 1188 أو 5777 أو علي منظومة الشكاوي الإلكترونية للصندوق علي شبكة الإنترنت، إضافة إلى أنه في حالة وجود أي شكوي من تغيير النشاط بيع أو إيجار لعمالة أو خلافه يتم التوجه إلي مقر جهاز المدينة للابلاغ رسميا وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تباعا .

الجدير بالذكر أنه تم سحب عدد من الوحدات السكنية المخالفة وسيتم استكمال إجراءات اخلاءها قريبا طبقا للقانون.