حملة تبرع بالدم لضحايا «غزة» بمقر الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية «إيبيكو»  

نفذت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية “إيبيكو”، حملة تبرع بالدم داخل مقر الشركة، للتبرع به لصالح ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال مصدر بالشركة، إن الحملة انطلقت أمس الثلاثاء، واستقبلت العشرات من العاملين في الشركة للتبرع بالدم استجابة لنداء الأشقاء في فلسطين، في ظل ارتفاع عدد الشهداء والمصابين.

وأشار المصدر، إلى أن الشركة لن تتوقف عند تقديم الدم فقط، بل هناك دفعة من المساعدات الدوائية ستصل لغزة بمجرد فتح المعبر، مؤكدا أنها لن تكون الأخيرة.

كانت مصر قد أدانت مساء أمس، بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل، بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.