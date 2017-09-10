حملة بمترو الأنفاق على الباعة الجائلين

المال-خاص شنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الانفاق، حملة أمنية مكبرة استهدفت محطة مترو السادات بأرصفة اتجاه حلوان واتجاه المرج لمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والمتسولين من مرتادي قطارات مترو الأنفاق.…

المال-خاص

شنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الانفاق، حملة أمنية مكبرة استهدفت محطة مترو السادات بأرصفة اتجاه حلوان واتجاه المرج لمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والمتسولين من مرتادي قطارات مترو الأنفاق.

واكد المهندس علي الفضالي رئيس الشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الانفاق تواصل الحملات المكثفة علي جميع محطات خطوط المترو الثلاثة لمواجهة ظاهرة انتشار الباعة الجائلين حول المحطات وداخل العربات، اضافة الي مكافحة ظاهرة التسول التي انتشرت مؤخرا في المحطات والعربات.

واشار الفضالي الي تواصل الحملات لمحاربة ظاهرة عبور الركاب من البوابات دون تذكرة وتطبيق الغرامات على المخالفين طبقا للقانون مع التفتيش الدائم علي صيانة السلالم والمصاعد لراحة مرتادي وركاب المترو.

شارك فى الحملة المهندس على الفضالى رئيس مترو الانفاق والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة واللواء احمد شكرى مدير عام الامن بشركة المترو واللواء محمد الصادق مدير شرطة المترو والعميد محمد الشربينى مدير مباحث مترو الانفاق ومتحدث المترو أحمد عبد الهادى بكير.