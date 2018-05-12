حملة بالإسكندرية لاسترداد 20 قطعة بمساحة 6 آلاف متر بالعجمي

مها يونسقاد اللواء هشام شادي، السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، اليوم حملة مكبرة ثانية لإزالة تعديات أملاك الدولة على ٢٠ قطعة بمساحة ٦ آلاف متر بشارع الصفوة الكيلو ٢٢ بنطاق حي العجمي، وذلك بعد أن طلب الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية باستمرار حملات إزالة التعديات واسترداد أملاك الدولة على مست

مها يونس

قاد اللواء هشام شادي، السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، اليوم حملة مكبرة ثانية لإزالة تعديات أملاك الدولة على ٢٠ قطعة بمساحة ٦ آلاف متر بشارع الصفوة الكيلو ٢٢ بنطاق حي العجمي، وذلك بعد أن طلب الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية باستمرار حملات إزالة التعديات واسترداد أملاك الدولة على مستوى أحياء المحافظة.

وخلال الحملة تعاونت القوات المسلحة والشرطة مع المحافظة والأحياء لتنفيذ قرارات الإزالة على أملاك الدولة، وأوضح السكرتير العام أنه خلال الحملة اليوم تم تنفيذ القرارات أرقام ٨٠٦ و ٨١٤ لسنة ٢٠١٧، لاسترداد ٢٠ قطعة بمساحة ٦ آلاف متر ولاية وزارة الزراعة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالإسكندرية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

على الصعيد ذاته؛ تابع السكرتير العام أعمال تنفيذ قرارات الإزالة والتعديات على أملاك الدولة بنطاق حي شرق، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ القرار رقم ١٤٤٤ لسنة ٢٠١٣ ولاية وزارة الزراعة، وإزالة التعديات واسترداد مساحة ٦٤ ألف متر مربع بمنطقة داير بحيرة المطار.

جاءت الحملة بحضور علاء يوسف رئيس حي العجمي، واللواء ناصر رشاد حكمدار غرب، واللواء ياسر حمد مساعد الفرقة ه، ومأمور قسم العامرية أول، ومباحث الدخيلة، وقوات من الجيش والشرطة.