حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: عقدنا 40 لقاء مع المصريين في الخارج

أكد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أن الحملة أولت اهتماما كبيرا بالمصريين في الخارج .

وقال المستشار فوزي – في مؤتمر صحفي عقدته الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمقرها اليوم /الثلاثاء/ – إنه تم عقد 40 لقاء “فيديو كونفرانس” لمصريين في الخارج من 60 دولة .

وأوضح أنه تم التواصل خلالها بشكل مباشر مع أكثر من 750 مصريا من رؤساء الجاليات وهي شخصيات مؤثرة وأيضا من القيادات الطبيعية في الأماكن التي يعيشون بها .



وأضاف أن الأرضية المشتركة لجميع هذه الاجتماعات كانت أن الانسان أولا وهو ما يتفق فلسفة ونهجا مع رؤية مرشحنا الذي يعمل بسعي لا يكل لتوفير حياة كريمة لكل المصريين .