حملة المراعي تتصدر الأعلى مشاهدة وفودافون تكسب التفاعل

إيمان حشيش:تنشر "بوابة المال"، ، نتائج التقرير الحملات الاعلانية الاعلي تفاعلا والاعلى مشاهدة الذي اعدته شركة " imfnd " للأبحاث التسويقية للحملات الإعلانية " عبر مواقع التواصل الاجتماعى منذ بداية شهر رمضان وحتي اليوم الثامن وعشرين من رمضان.اولا ترتيب الاعلانات الاعلى تفاعل جماهيري:

إيمان حشيش:

تنشر “بوابة المال”، ، نتائج التقرير الحملات الاعلانية الاعلي تفاعلا والاعلى مشاهدة الذي اعدته شركة ” imfnd ” للأبحاث التسويقية للحملات الإعلانية ” عبر مواقع التواصل الاجتماعى منذ بداية شهر رمضان وحتي اليوم الثامن وعشرين من رمضان.

اولا ترتيب الاعلانات الاعلى تفاعل جماهيري:

حصل اعلان فودافون علي اعلى نسبة تفاعل جماهيري وصل الي 1,6مليون وجاء في المركز الثاني حملة المراعي حيث وصل حجم التفاعل عليها 1.1 مليون وجاءت حملة اتصالات في المركز الثالث حيث وصل حجم التفاعل عليها الي 948 الف وفي المركز الرابع جاءت حملة اورانج بعدد تفاعل 514الف , وفي المركز الخامس.



إعلان توشيبا العربي بعدد تفاعل 401.9 ألف .

ثانيا ترتيب الاعلانات الاعلي مشاهدة:

المركز الاول حملة المراعي اعلي نسبة مشاهدة وصلت الي 45مليون , يليها حملة فودافون في المركز الثاني بعدد مشاهدة 41 مليون , وفي المركز الثالث حملة توشيبا العربي بعدد مشاهدة 33 مليون , وفي المركز الرابع حملة اتصالات الاعلانية بعدد مشاهدة 30 مليون , وفي المركز الخامس حملة اورانج بعدد مشاهدة 25 مليون .