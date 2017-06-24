حملة المراعي الأعلي مشاهدة فى رمضان

إيمان حشيش:تنشر "بوابة المال" نتائج تقرير الحملات الإعلانية الأعلي تفاعلا والأعلي مشاهدة، الذي أعدته شركة " imfnd " للأبحاث التسويقية للحملات الإعلانية " عبر مواقع التواصل الاجتماعى من 1- 28 رمضان .أولا: ترتيب الإعلانات الأعلي تفاعلاحصل إعلان "فودافون" علي أعلي نسبة تفاعل جماهيري وصل إلي

إيمان حشيش:

تنشر “بوابة المال” نتائج تقرير الحملات الإعلانية الأعلي تفاعلا والأعلي مشاهدة، الذي أعدته شركة ” imfnd ” للأبحاث التسويقية للحملات الإعلانية ” عبر مواقع التواصل الاجتماعى من 1- 28 رمضان .

أولا: ترتيب الإعلانات الأعلي تفاعلا

حصل إعلان “فودافون” علي أعلي نسبة تفاعل جماهيري وصل إلي 1,6مليون , وجاء في المركز الثاني، حملة المراعي إذ وصل حجم التفاعل عليها 1.1 مليون , وجاءت حملة اتصالات في المركز الثالث، وقد وصل حجم التفاعل عليها إلي 948 ألفا , وفي المركز الرابع جاءت حملة أورنج بعدد تفاعل 514ألفا , وفي المركز الخامس إعلان توشيبا العربي بعدد تفاعل 401.9 ألف .

ثانيا : ترتيب الإعلانات الأعلي مشاهدة:

المركز الأول : حملة المراعي، فقد حصلت علي نسبة مشاهدة وصلت إلي 45مليونا , يليها حملة فودافون في المركز الثاني بعدد مشاهدة 41 مليونا , وفي المركز الثالث حملة توشيبا العربي بعدد مشاهدة 33 مليونا , وفي المركز الرابع حملة اتصالات الإعلانية بعدد مشاهدة 30 مليونا , وفي المركز الخامس حملة أورنج بعدد مشاهدة 25 مليونا .

وجاءت حملة “إيجي بنك” في المركز السادس بعدد مشاهدة 13.9مليون , وفي المركز السابع جاءت حملة البنك الأهلي بعد مشاهدة 7,6 مليون , وجاءت حملة “تورنيدو” في المركز الثامن بعدد مشاهدة 6.2مليون , وفي المركز التاسع حملة “كاريير” بعدد مشاهدة 6 ملايين , والمركز العاشر حملة مستشفي أهل مصر بعدد مشاهدة 4.87مليون.