حملة الفضائيين تشعل فيس بوك

سمية كمالاشتعل منصة موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد عرض الحملة الإعلانية لشركة كادبريان تحت شعار: " الفضائيين جايين مصر عشان يدوروا ع السعادة"، وجاء رد حملة تودو ساخرًا من حملة الفضائيين بشعار: "احنا من عابدين يا فضائيين"، ومن ثم شاركة شركتي توينكيز، وكورونا.لتطلق شركة توينكيز حملتها "السع

سمية كمال

اشتعل منصة موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بعد عرض الحملة الإعلانية لشركة كادبريان تحت شعار: ” الفضائيين جايين مصر عشان يدوروا ع السعادة”، وجاء رد حملة تودو ساخرًا من حملة الفضائيين بشعار: “احنا من عابدين يا فضائيين”، ومن ثم شاركة شركتي توينكيز، وكورونا.

لتطلق شركة توينكيز حملتها “السعادة مش محتاجة فضائيين..السعادة جنبك فى اقرب كشك ليك”، واستنكرت جملة كورونا بشعار”قول للكيكة والفضائيين اننا اول شيكولاتة وصلت عابدين من سنة عشرين”، واضافة شركة مولتو بـ “انا و اخويا على ابن عمي، وانا وابن عمي على الفضائيين”.

وانضمت للحملات الساخرة من إعلان كابريان كل من بيكرولز، واوتيليانا، وفرسكا، عن طريق التعليقات الساخرة عبر صفحاتهم على موقع الفيس بوك، لتخرج شركة كابريان من المعركة الساخرة بعدد من الافكار للحملات الدعائية بشركات مختلفة منها شيتوكال، وكريم لطلب سيارة الاجرة اون لاين، ودومينوز بيتزا، والامبراطور، كولد ستون كريمري، وغيرها، لاستخدام الفضائيين للترويج عن منتجاتهم مع استمرار تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتداول الآلاف من المنشورات التي تحتوي على إعلانات كابريان.