حملة السيسي تدعو للمشاركة بكثافة في انتخابات الرئاسة

متابعات أعلنت الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة أن الهيكل التنظيمي للحملة اتسع لجميع الراغبين في المشاركة، ويشمل جميع المحافظات على مستوى الجمهورية ومدنها وقراها . جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الثاني للحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي والمنعقد بأحد فنادق القاهرة

متابعات

أعلنت الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة أن الهيكل التنظيمي للحملة اتسع لجميع الراغبين في المشاركة، ويشمل جميع المحافظات على مستوى الجمهورية ومدنها وقراها .

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الثاني للحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي والمنعقد بأحد فنادق القاهرة بحضور الدكتور محمد بهاء أبو شقة المتحدث باسم الحملة الانتخابية للرئيس السيسي والسفير محمود كارم المنسق العام للحملة وعدد من القيادات السياسية والحزبية والحملات الشعبية التي إنطلقت قبل شهور لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط

واستعرض السفير محمود كارم المنسق العام للحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من إنجازات الرئيس السيسى خلال السنوات الماضية ومن بينها برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة وزيادة نصيب الفرد في بطاقة التموين.

كما استعرض أيضا مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات البنية الأساسية والمرافق والرعاية الصحية, بالإضافة إلى المشروعات العملاقة مثل جبل الجلالة والعاصمة الادارية الجدية والضبعة وغيرها من المشروعات .

من جانبه، قال الدكتور محمد بهاء أبو شقة, المتحدث الرسمى لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسى, إن الهيكل التنظيمي للحملة يستوعب كافة محافظات الجمهورية، مؤكدا أنه يضم الحملات الشعبية ونواب البرلمان والأحزاب التي أعلنت دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأكد أن الحملة تستهدف نزول المواطنين والمشاركة فى التصويت بالانتخابات، داعيا المصريين للمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وحذر من الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف بث حالة الإحباط، مؤكدا أن الرهان الأكبر على وعى المصريين لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديرا لإنحيازه التام للوطن ولإرداة المصريين على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى مواقف الرئيس السيسي المنحازة للمصريين منذ ثورة 30 يونيو وحتى اليوم.

وخلال المؤتمر, تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان “حكاية وطن” يستعرض أبرز الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية وجهود الدولة في الإصلاح الاقتصادى واستعادة الأمن في جميع ربوع الدولة.

