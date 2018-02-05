حملة التضامن مع العوضي تصل لنقابة الصحفيين

سلوى عثمانبعد حملة التضامن التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعى للتضامن مع المحامى طارق العوضي، والتى بدأت بسبب ما تعرض له من نشر موضوعات صحفية تمس حياته الشخصية، وجاءت هذه الهجمة الصحفية بعد قيام العوضي برفع دعوى قضائية للطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإدراج اسم موسي مصطفى موسي ضمن مرشح

سلوى عثمان



بعد حملة التضامن التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعى للتضامن مع المحامى طارق العوضي، والتى بدأت بسبب ما تعرض له من نشر موضوعات صحفية تمس حياته الشخصية، وجاءت هذه الهجمة الصحفية بعد قيام العوضي برفع دعوى قضائية للطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإدراج اسم موسي مصطفى موسي ضمن مرشحي الرئاسة، وأكد فى طعنه أن موسي لم تكتمل شروط ترشحه الصحيحة لعدم حصوله على مؤهل عالى ، والحكم السابق عليه فى قضية شيكات.

أعلن محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ومقرر اللجنة الثقافية بالنقابة، عن تقديم اليوم مذكرة لعبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة، بخصوص ظاهرة انتهاك الحياة الشخصية للمواطنين في بعض الصحف.

وجاء في المذكرة أنه على مدار الشهور الماضية تكررت حالات انتهاك ميثاق الشرف الصحفي من خلال انتهاك الخصوصية والخوض في الحياة الشخصية لبعض المواطنين من قبل بعض الصحف الورقية ومواقع إخبارية بعينها.

وأضافت المذكرة ” على مدار الشهور الماضية تلقينا شكاوى من بعض من طالتهم هذه الانتهاكات، وكان من بينهم مواطنون وصحفيون، بل وأعضاء سابقون بمجلس النقابة، وقد عرضت بعض هذه الشكاوى علينا وتم إخفاء بعضها، كما أحلنا بعضها إلى التحقيق، وحتى هذه اللحظة لم تعلن نتيجة أي تحقيق، كما لم تجتمع هيئة التأديب التي أشرف بعضويتها منذ انعقاد الدورة الأخيرة للمجلس وحتى يومنا هذا لتتخذ قراراً بشأن تلك الوقائع أو غيرها.

وأشار كامل فى مذكرته إلى أن الصحفيين فرض عليهم حماية وصيانة حرمة الحياة الشخصية لكل مواطن أياً كانت مكانته الاجتماعية أو توجهه السياسي أو انتماؤه الديني، كما فرض عليهم وقف حالات الخوض في الحياة الشخصية ومحاسبة كل من تجاوز ومازال مصرا على التجاوز وانتهاك ميثاق الشرف الصحفي ، مشددا على أن النقابة لديها في موادال قانون ما يسمح لهم بمحاسبة المقصرين ولكن هناك نقص فى الإرادة.

وأنهى كامل مذكرته بأن “اختلافنا رحمة وتنوعنا هو جوهر هذه المهنة التي ننتمي لها، وواجبنا هو الدفاع عن حق من نختلف معهم قبل من نتفق معهم وذلك بصون حياتهم الشخصية، فهذا واجب علينا تجاه كل مواطن، وزيرا كان أو غفيرا، رئيسا للجمهورية أو مرؤوساً، هو واجب علينا تجاه مهنتنا، هو واجب علينا تجاه نقابتنا، تجاه شعبنا، وقبل كل شئ، تجاه الوطن الذي يبقى بعدما لا نبقى .. وبناء عليه، أطلب إدراج هذا الملف على رأس جدول أعمال اجتماع مجلس النقابة القادم لاتخاذ إجراءات عادلة ورادعة وعاجلة.

