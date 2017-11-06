حملة الاعتقالات في السعودية تضرب 4 أسهم بالبورصة لليوم الثاني

خاصواصلت أسهم الشركات المقيدة بالبوصة المصرية، والتي لها علاقة برجال أعمال سعوديين - صدر مرسوم بوقفهم ومنعهم من التصرف في أموالهم - أدائها السلبي لليوم الثاني على التوالي.كانت لجنة مكافحة الفساد، التى يرأسها ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، قد أوقفت 11 أميرا، بينهم الأمير الوليد بن طلال،

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واصلت أسهم الشركات المقيدة بالبوصة المصرية، والتي لها علاقة برجال أعمال سعوديين – صدر مرسوم بوقفهم ومنعهم من التصرف في أموالهم – أدائها السلبي لليوم الثاني على التوالي.

كانت لجنة مكافحة الفساد، التى يرأسها ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، قد أوقفت 11 أميرا، بينهم الأمير الوليد بن طلال، وصالح كامل وأبنائه، ووليد الإبراهيم، وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين، للتحقيق في تهم تتعلق بقضايا فساد.

ومع إغلاق جلسة تداولات، اليوم الإثنين، هبطت الأسهم المرتبطة بالموقوفين وهي بنك البركة مصر والملتقى العربي للإستثمارات، والإسماعيلية للدواجن، و طلعت مصطفى القابضة ، في حين خالف سهم الإسماعيلية للتطوير العقاري أداء باقي الأسهم لينهي تعاملاته على صعود.

وواصلت مؤشرات البورصة، هبوطها لليوم الثاني على التوالي، إذ إنخفض المؤشر الرئيسي “EGX30” بنسبة 0.78% عند 14072.92 نقطة، كما تراجع مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.13% عند 775.9 نقطة، فيما هبط مؤشر “EGX100” الأوسع نطاقاً 0.71%، إلى 1752.12 نقطة.

وكشف شاشات التداول، تراجع سهم شركة الملتقى العربي للإستثمارات، بحوالي 0.94%، مسجلاً مستوى 16.8 جنيه، وهي الشركة التي يساهم فيها الشيخ صالح كامل بنسبة 39.3% عبر شركته دلة البركة القابضة، وتتولى نجلته هديل صالح نائب رئيس مجلس إدارة.

وبالمثل تراجع سهم بنك البركة مصر بنسبة 0.54% إلى 12.79 جنيه، والتي يساهم فيه صالح بملكية غير مباشرة بواقع 73.6% عبر مجموعة البركة المصرفية، المملوكة له، بالإضافة إلى 5.2 % لشركة مصر لتأمينات الحياة، فيما تتوزع النسبة المتبقية على حملة أسهم التداول الحر.

وإلى ذلك، تراجع سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 4.02% إلى 9.07 جنيه، وتضم استثمارات الوليد بن طلال – احد الموقوفين مع المجموعة-، توسعة فندق فورسيزون شرم الشيخ التابع لطلعت مصطفى ، وتدشين فندقين جديدين بالعلمين ومدينتى، ومن المنتظر أن تتجاوز حجم الاستثمارات الجديدة 800 مليون دولار.

وبالمثل، تراجع سهم الإسماعيلية مصر للدواجن 1.74% إلى 2.2 جنيه، والتي يمتلك فيها صالح كامل استثمارات غير مباشرة، من خلال مساهمته بـ”الإسماعيلية للاستثمار”، التى تستحوذ على 80 من هيكل ملكية الأولى%.

وعلى صعيد آخر، خالف سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة شقيقة للإسماعيلية للدواجن- أداء الاسهم المرتبطة برجال الأعمال الموقوفين، لينهي تداولات الجلسةً على صعودة بلغ 4.9% مسجلا مستوى 4.9 جنيه.

يشار إلى أن هديل صالح كامل، عضو بمجلس إدارة شركتى الإسماعيلية للدواجن، والإسماعيلية للتطوير، باعتبارها ممثلة لشركة الإسماعيلية للاستثمار.

وأفصحت تلك الشركات للبورصة، صباح اليوم، عن عدم علمها رسميا بما نشر عن توقيف رجل الأعمال السعودي صالح كامل ونجليه ومنعهم من السفر، وأن الإدارة التنفيذية مستقلة عن مساهميها وتمارس أعمالها بشكل إعتيادي.



