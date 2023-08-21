حملة «اسبقي بخطوة» تبدأ في 15 سبتمبر المقبل وتنتهي بحلول 6 يناير 2024

كشف الدكتور محمد إبراهيم العزب؛ رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، عن جدول فعاليات حملة «اسبقي بخطوة» بمحافظات الصعيد، حيث ستكون البداية من محافظة الإسكندرية يومي 15 و16 سبتمبر، ومحافظة محافظة بني سويف يومي 6 و7 أكتوبر، ومحافظة المنيا يومي 20 و21 من نفس الشهر، ومحافظة أسيوط يومي 3 و4 نوفمبر، وسوهاج يومي 17 و18 من نفس الشهر نوفمبر، ومحافظة قنا يومي 1 و2 ديسمبر، ومحافظة الأقصر 15 و16 ديسمبر، ومحافظة أسوان 22و23 ديسمبر، وأخيرًا القاهرة يومي 5 و6 يناير.

يأتي ذلك بعد إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي رحلة الـ«1000 كيلو» بالتعاون مع «الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم»، تحت شعار «اسبقي بخطوة» بمحافظات الصعيد، بهدف التوعية والتدريب والتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، ومن المقرر أن تفتتح 50 عيادة بمحافظات الحملة تحت شعار «اسبقي بخطوة»، متخصصة في صحة المرأة والصحة الإنجابية والكشف المبكر على سرطان عنق الرحم ومتابعة الحمل، كما تجهز عيادتين متنقلتين.

وبيّن رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، أن الوصول لمحافظة القاهرة سيشهد توعية والجلسات بالمنتدى العربي لصحة المرأة في دورته الثالثة، فضلًا على الإعلان عن نتائج الحملة، وكذلك عقد مؤتمر طبي لكافة الكوادر الطبية التي عملت بالوحدات للتدريب ورفع الكفاءة الطبية من خلال مؤتمر «فيمي هيلث الطبي» في دورته الثانية في قلعة صلاح الدين الأيوبي.

وأكد العزب، أن هناك رؤية وفكر مُعلن من القيادة السياسية يستهدفان المواطن بشكل عام، والمرأة بشكل خاص، وانعكس هذا الأمر من خلال برامج وزارة التضامن الاجتماعي، مثل برامج “وعي” و”2 كفاية” ومعارض ديارنا، التي تهدف إلي تمكين المرأة في كافة المجالات، مشيدًا بدور المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة وأبرزها مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام، التي تستهدف الوقاية من سرطانات عنق الرحم والرئة والقولون، عبر التوعية بأهمية الفحص والكشف المبكر وتوفير فرص العلاج الجيد للسيدات المصابات بأحدث الأدوية والبروتوكولات العلاجية العالمية.