حملة «اتحضر للأخضر» : التغيرات المناخية تهدد الحياة على كوكب الأرض

أكدت حملة اتحضر للأخضر، أن ظاهرة التغيرات المناخية تعتبر واحدة من أكبر المشاكل التي تهدد بيئتنا وكوكبنا.

وطالبت حملة اتحضر للأحضر خلال حملة عبر الفيسبوك ، بالعمل علي منع حرق مخلفات الأراضي الزراعية والمخلفات البلدية، كونها تساهم في زيادة تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي.

وأضافت أن تلك المخالفات والحرائق تسهم في ارتفاع متوسطات درجات الحرارة وحدوث التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وتهدف حملة اتحضر للأخضر إلى نشر الوعي البيئي، كما تأتي الحملة تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وأطلقت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، حملة اتحضر للاخضر خلال عام ٢٠١٩ بهدف تغير السلوكيات للحفاظ علي البيئة والموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.

وذكرت حملة اتحضر للاخضر، أن الخطة خلال الفترة المقبلة ومراحلها المختلفة تشمل تسليط الضوء على دور الشباب في الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية والعمل على دمجهم بشكل أكبر في العمل البيئي.

وحذرت حملة اتحضر للاخضر من حرق قش الارز كونه احد اهم مسببات تلوث الهواء، واللتي تشكل تهديد لصحة الانسان وسلامة البيئة.

وكانت قد أكدت وزيرة البيئة، في وقت سابق، على ضرورة القيام بكافة الجهود لحماية الإنسانية وكوكب الأرض من التغيرات المناخية وأن نعيش بشكل صديق للبيئة.

وأضافت وزيرة البيئة، أن حماية البيئة تتمثل في الحفاظ على ما يحيط بالإنسان من تربة وماء وهواء، مضيفة أن نشر المفاهيم البيئية يحتاج إلى تضافر كافة الجهود لنحقق الأهداف المرجوة ونحافظ على استدامة استخدام الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.

