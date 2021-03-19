حملة إزالة لإشغالات الأثاث المستعمل بالمنطقة الطبية والعوام بمطروح

قال رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، إنه تمت إزالة إشغالات الطريق للأثاث المستعمل بمنطقة عمارات الطبية، وذلك بعد احتلال وتعدي المحال التجارية للأرصفة واستجابة لشكاوى المواطنين، من خلال الحملة المكبرة من إدارة تحسين البيئة بمجلس المدينة وشرطة المرافق.

وشدد جاب الله بأن الحملات اليومية مستمرة على فترتين صباحا ومساء لفرض الانضباط بالشارع وإزالة كل ما هو مخالف، ويعوق حركة سير المواطنين وليضمن السيولة المرورية بالشوارع والميادين العامة.

يأتى ذلك استمرارا لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف حملات علي المحال التجارية المخالفة بالتزامن مع الإجراءات الوقائية التي تتخذها المحافظة ضد فيروس كورونا المستجد.



وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح أصحاب المحال التجارية بالالتزام بعدم وضع اشغالات على الأرصفة والطريق بالمخالفة للقانون، تفاديا للتعرض للمسألة القانونية وتوقيع غرامات مالية حفاظ علي الشكل الحضاري والسياحي للمدينة.