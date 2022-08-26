حملة أمنية لمداهمة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة بالإسكندرية.. وضبط 9 مصحات

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية والأجهزة المعنية، حملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط 9 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بنطاق محافظة الإسكندرية، و9 أشخاص -لعدد 5 منهم معلومات جنائية- من المشرفين على تلك المراكز.

وتبين وجود العديد من المخالفات، أبرزها: عدم وجود ترخيص، عدم وجود موافقة من الجهات المختصة، مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص، لا يوجد إتباع لسياسات مكافحة العدوى.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مراكز علاج الإدمان غير المرخصة.