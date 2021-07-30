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حملة أمنية لضبط الهاربين من الأحكام والعناصر الإجرامية في القليوبية

اشترك فيها الأمن العام ومكافحة المخدرات ومديرية الأمن.
أماني عوض 3:06 م, الجمعة, 30 يوليو 21 3:06 م, الجمعة, 30 يوليو 21

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وجه قطاع الأمن العام، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ، وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج منها ضبط 9 قضايا مخدرات، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 10 متهمين – يوجد لأربعة منهم معلومات جنائية.

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وضبط 4 قطع أسلحة نارية، عبارة عن بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، فرد خرطوش، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، قطعتي سلاح أبيض.

وضبط 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، ومراقب هارب، ونفذ 7165 حكم قضائي متنوع.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات والعرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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