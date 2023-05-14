حملة أمنية على منطقة مقابر في كفرالشيخ وضبط 77 قضية مخدرات

شنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن كفر الشيخ حملة أمنية على منطقة المقابر في إحدى قرى مركز شرطة دسوق في محافظة كفر الشيخ أسفرت جهودها عن ضبط 77 قضية متنوعة حيازة مواد مخدرة، سلاح، مشاجرة، بإجمالي 79 متهمًا، وتنفيذ 8150 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

جاء ذلك بعدما رصدت المتابعة الأمنية ما نشر على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يتضمن إدعاء صاحب الحساب استغلال بعض الخارجين على القانون منطقة المقابر بإحدى قرى مركز شرطة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، للاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية وممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وجارٍ استمرار توجيه الحملات بالمنطقة المشار إليها، لضبط كافة المخالفات.

على صعيد آخر، كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية عن حقيقة ما نشر عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يتضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام إحدى السيدات وأنجالها بالاعتداء عليه بالضرب، وإطلاق أعيرة نارية تجاهه وتحرير محاضر كيدية ضده زاعمًا تواطؤ القائمين على قسم شرطة بني سويف مع المشكو في حقها.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تداول في هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 7 الجاري تبلغ لقسم شرطة بني سويف بحدوث مشاجرة بين طرف أول: المشكو في حقها ونجلها وزوج كريمتها، طرف ثان: الشاكي ونجله، وشقيق الشاكي، لخلافات بينهم على تجارة دون إصابات.

وضُبط طرفي المشاجرة، وبحوزة أحد أفراد الطرف الأول مسدس صوت، واتخذت الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.