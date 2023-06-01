حملة أمنية تضبط 6 مصحات علاج الإدمان غير مرخصة في الجيزة

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة والجهات المعنية، حملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه أمكن ضبط 6 مراكز لعلاج الإدمان، والقبض على المشرفين على تلك المراكز.

وتبين وجود العديد من المخالفات، أبرزها: عدم وجود ترخيص، إنتهاء التراخيص، عدم وجود موافقات من الجهات المختصة، مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص، عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى- غرفة الرعاية مغلقة وغير مفعلة، لا يوجد جهاز للتعقيم، غرف تجميع النفايات غير مطابقة للمواصفات ولا يوجد تخلص آمن من النفايات الخطرة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مراكز علاج الإدمان غير المرخصة.