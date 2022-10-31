حملة أمنية تداهم مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بالجيزة

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة، والأجهزة المعنية، حملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط 8 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بنطاق محافظة الجيزة، و7 أشخاص من المشرفين على تلك المراكز.

وتبين وجود العديد من المخالفات، أبرزها: عدم وجود ترخيص، عدم وجود موافقة من الجهات المختصة، مزاولة مهنة الطب البشري بدون ترخيص، لا يوجد إتباع لسياسات مكافحة العدوى.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مراكز علاج الإدمان غير المرخصة.