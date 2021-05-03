حملة أمنية بالسويس لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال شم النسيم

وضبط إطار كاوتشيات قبل إشعال النيران بها.

وجهت مديرية أمن السويس حملة مكبرة إستهدفت دوائر أقسام شرطة السويس، فيصل، الجناين، الأربعين، عتاقة، وذلك للحد من التجمعات وتنفيذ الإجراءات الإحترازية، في ظل احتفالات أعياد شم النسيم.

يذكر أن هناك عادات احتفال خاصة بأهالي مدن القناة بإشعال الدمى، وإطارات الكاوتشوك احتفالًا بشم النسيم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

واستهدفت الحملة العناصر الإجرامية والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وأسفرت جهودها عن ضبط 7 أشخاص صادر ضدهم أحكام جنائية، 5 قضايا سلاح أبيض.

وعثرت على 227 إطار سيارة كاوتشوك مستهلكة ومتروكة بالشوارع، منعًا من استغلالها في مظاهر حرق الدمى.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.