الإسكندرية

حملات نظافة وتطهير شاملة بمطروح لمواجهة فيروس كورونا

في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا
معتز محمود 4:54 م, الجمعة, 1 مايو 20 4:54 م, الجمعة, 1 مايو 20

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شهدت محافظة مرسى مطروح اليوم أعمال النظافة والتطهير الشاملة بمدن المحافظة في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) مع تكثيف الجهود في أعمال النظافة ورفع القمامة والرش والتطهير للشوارع والأرصفة، وواجهات المحلات والمباني والمنشآت العامة والحكومية التي تنظمها مدن المحافظة يومي الجمعة السبت من كل أسبوع حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

شعيب يتابع الأعمال

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال التطهير حيث نظم مركز ومدينة الضبعة برئاسة اللواء هانى يوسف حملة تطهير مكبرة شملت أعمال نظافة ورفع القمامة ورش وتطهير بمناطق بنطاق السوق- المسجد الكبير، شارع مسجد الفتح شارع السنترال، شارع المدرسة الاعدادية بنات وذلك باستخدام معدات وسيارات وأفراد مجلس المدينة تحت اشراف اللواء هانى يوسف رئيس المدينة .

كما نظم مركز ومدينة سيوة اليوم الجمعة حملة مكبرة لرش الأرصفة وواجهات المحلات ورش وتطهير بعدد من الشوارع منها ميدان السوق – أنور السادات- السبوخة – عين العرايس – المعمل.

كما تمت أعمال نظافة ورفع القمامة بمناطق ( ميدان السوق- ميدان المسجد الكبير- مجلس المدينة) وذلك باستخدام معدات وسيارات وأفراد مجلس مدينة سيوة تحت إشراف محمد بكر يوسف نائب رئيس مدينة سيوة.

وشارك الشباب المتطوع بمديرية الشباب والرياضة فى محافظة مطروح فى أعمال تطهير وتعقيم الكنائس والمحلات والمؤسسات لمواجهة فيرس كورونا المستجد يومى الأربعاء والخميس وبداية من السبت القادم سيتم تطهير وتعقيم جميع المساجد بمطروح.

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بقلم معتز محمود

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