حملات مُكبرة للرقابة على الأسواق وإزالة الإشغالات بأحياء الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء للتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات إحتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار وإزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندري.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء باستمرار حملات الرقابة على الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار بالأسواق وإزالة كافة أشكال الإشغالات والتعديات والتصدي لأي ممارسات لاستغلال المواطنين والتواصل الدائم معهم.

وفى هذا الصدد ، قادت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة حملة مكبرة بنطاق حى شرق وذلك للتفتيش على الأسواق والمحلات للتأكد من عدم التلاعب بالأسعار ومدى صلاحية السلع والمنتجات شملت الحملة، شارع الطيار محمود شكري والسوق التجاري وتعاونيات سموحة وممرات سموحة وطريق محور المحمودية، وأسفرت الحملة عن تحرير ٧ محاضر متنوعة وضبط ١٢٥ حالة إشغال متنوع.

وفي حي العجمي ترأس السيد موسي حملة للتفتيش على الأسواق والمحال للتأكد من توافر كافة السلع بأسعار مناسبة، والتأكد من عدم حدوث تلاعب في الأسعار من قبل التجار، وعدم استغلال المواطنين بأي شكل من الأشكال تضمنت الحملة شوارع البيطاش والهانوفيل وشارع إسكندرية مطروح وقرية النخيل.

ونفذ مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء علاء يوسف حملة مكبرة للتفتيش على المحال العامة والصيدليات ببرج العرب القديم وقرية بهيج وأسفرت الحملة عن تحرير ٩ محاضر متنوعة وفرض غرامات فورية بنحو ١١ ألف جنيه.

وقام حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان بتكثيف حملات الرقابة علي الأسواق والمحلات شملت الحملات شارع المكس ومسجد القباري وأسفرت عن تحرير عدد ٢٠ محضرا تموينا.

وشهد حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملات مكبرة للتفتيش على الأسواق استهدفت شارع جمال عبد الناصر وعبداللطيف جاد وعبدالسلام عارف وشارع عزبه السيوف.. وأسفرت عن تحرير ٦ محاضر متنوعة والتحفظ علي كمية كبيرة من الإشغالات.

وواصل حى الجمرك برئاسة الدكتورة رباب مدني حملاته على الأسواق شملت شارع محمد كريم، إسماعيل صبري، أبو وردة، سيدي تمراز ، رأس التين، طريق الكورنيش وأسفرت عن تحرير 10 محاضر متنوعة.

وشن حى المنتزة ثان برئاسة هدى أبوكليلة حملة مكبرة لمتابعة الأسعار بالأسواق شملت منطقة المندرة بحرى وقبلى، وجمال عبد الناصر وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ١٩ محضرا متنوعا.

وشن حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة للمرور على الأسواق والمحلات شملت منطقة الشاطبي، سوق امبروزو وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ٥ محاضر أمن صناعي.