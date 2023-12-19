حملات مُكبرة لإزالة الإعلانات واللافتات المخالفة بأحياء الإسكندرية ( صور)

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة الإسكندرية ،بالتنسيق مع المركز النموذجي للخدمات برئاسة الأستاذة إيمان جابر وقسم الإعلانات برئاسة الأستاذة انتصار مرسي حملات مُكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإزالة فوضى الإعلانات واللافتات المخالفة،

وأسفرت الحملات عن إزالة عدد 1796 إعلانًا مخالفًا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

هذا وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الجهات المعنية بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة وجميع أنواع التعديات والإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.