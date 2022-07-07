حملات مكثفة لمنع إقامة الشوادر والذبح بالشوارع فى الإسكندرية

شنت أجهزة الأمن فى الإسكتندرية حملات مكثفة تنفيذا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإقليم رقم 217 لسنة 2022 بشأن خطة استقبال عيد الأضحى والذي يحظر على جميع المواطنين و محلات الجزارة، إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة وفي حالة المخالفة يقوم الحي المختص باتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه ذلك بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق حيث يتم إزالة الشادر وتحصيل مقابل إعادة الشيء لأصله بقيمة 3 آلاف جنيه.

وأسفرت الحملات عن التحفظ على 972 حالة إشغال، و تحرير 820 محضرا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـنحو 87 ألف جنيه وذلك خلال 72 ساعة.

وأكد “الشريف” أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لإزالة جميع الإشغالات والتعديات ومنع إقامة الشوادر بالشوارع، مشيرا إلى أنه يتولى متابعة هذه الحملات المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، والجهات المعنية.