حملات مكثفة للرش والتطهير من الحشرات الضارة والبعوض بأحياء الإسكندرية

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تكليفات لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات الرش والتطهير، للقضاء على البعوض والحشرات الضارة الناقلة لبعض الأمراض التي تصيب الإنسان.

وفي هذا الصدد قام حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة لمكافحة البعوض والحشرات الضارة ، للحفاظ على البيئة وصحة الإنسان شملت عزب البرنس بحري ، المنشية البحرية ، سركيس ، الرحامنة ، الهلالية ، منشية الأوقاف ، اسكوت ، شارع مصطفى كامل ، مدينة الأطباء.

وشهد حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة رش البعوض والحشرات الطائرة شملت شوارع الرحمة ، الخديوي ، أبو مندور ، الساعة كرموز ، عامود السواري ، بشاير الخير ١ ، ٢ بغيط العنب وبشاير الخير ٣ ، ٥ القباري.

وشن حى العامرية ثان برئاسة محارب هيلع حملات التطهير لمكافحة الحشرات والقوارض وناقلات العدوى شملت منطقة الوادى وأرض الصعايدة.

وتابعت عزة سعد رئيس حى وسط حملات الرش والتطهير لمكافحة القوارض شملت شوارع الحضرة الجديدة أمام المزلقان ، العمدة، الشرقاوي، ، السادات، مساكن ضرغام ، مساكن الجمهورية الجديدة بشارع قنال السويس ، أمام مزلقان سكة حديد محرم بك أسفل الكوبري ، الدريسة أمام شارع نور الهدى والسلام.

وقام حى العجمى برئاسة الأستاذة هدي أبو كليلة حملة رش وتطهير لمكافحة الحشرات الطائرة والقوارض شملت ش البيطاش الرئيسى ، ش سعد زغلول ، ش مسجد الغفران ، طريق إسكندرية مطروح بحرى ، منطقة شهر العسل ، منطقة بيانكى ، ش النقراشى، تقاطع ش ٨ مع ش خطاب منطقة بيانكى ، ش الأربعين.

بينما نفذ مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء طه زهير حملة رش وتطهير لمكافحة البعوض والحشرات الطائرة شملت قرية بهيج.

وواصل حى الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفه حملات الرش والتطهير للقضاء علي الحشرات الضارة شملت شارع سيدي ياقوت ، المسافر خانة ، الموزيني ، سيدي التمراز ، السوق الصغير.

وقام حى المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملات مكافحة الحشرات وناقلات العدوى شملت شوارع القدس ، شارع مسجد نور الحمد، الطريق الدولى ، مسجد المدينة المنورة، الشامى بمتفرعاته ، البحرية ، مخزن الأناييب بمساكن العبور ، مدرسة إسكان العبور ، أمام مدرسة منير الجمال ، مركز شباب مساكن العبور ، خلف الجراج بالرأس السوداء.