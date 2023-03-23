حملات مكثفة لـ «حماية المستهلك» داخل الأسواق في أول أيام رمضان

أكدت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، أن هناك تواجدا مكثفا فى المحافظات في أول أيام شهر رمضان، لمتابعة توافر السلع الغذائية والإعلان عن أسعار السلع في مكان واضح وظاهر أمام المواطنين.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه تم التنسيق مع «الطب البيطري والصحة والتموين وسلامة الغذاء والرقابة الإدراية والحكم المحلي كلا في محافظته» للتواجد مع الجهاز خلال المرور على الأسواق، لافتة إلى أن الهدف من الحملات والتواجد هو إحكام الرقابة على الأسواق وعدم إعطاء التجار أي فرصة لاحتكار السلع.

وأشارت إلى أن أعضاء الجهاز ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية تواجدوا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول من شهر رمضان داخل الأسواق لمتابعة السلع الغذائية وجودتها ،والتأكد من تاريخ صلاحيتها قبل بيعها للمواطنين حفاظا على أرواحهم، لافتة إلى أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والساعة حتى انتهاء شهر رمضان.

يشار إلى أن حماية المستهلك يشن حملات على المنافذ التجارية لتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك حرصًا من الدولة على تحقيق توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.

ويهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.