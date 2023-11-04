حملات مكثفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً مع مصادرة كافة المعدات ومواد البناء المستخدمة والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً.

هذا وقد شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 76 حالة تعدي بمساحة 16434 م2 بنطاق 9 مراكز عبارة عن إزالة 28 حاله تعدي بمساحة 10087 م2 علي الأرض الزراعية بمدينة الدلنجات وقري الوفائية وقرية طيبه وقرية كوم زمران عباره عن أسقف وأعمدة خرسانية ومباني واسوار طوليه وعرضية وحفر لانشاء قواعد خرسانية.

وكذا 11 حالة تعدي على الاراضى الزراعية والري بمساحة 1656 م2 عبارة عن أعمدة خرسانية وصبة أسطح بمدينة الرحمانية وقرية المجد وعزبة صقر.

بالاضافة الى 14 حالة تعدي بمساحة 1380 م2 بنطاق قري ( كوم الفرج – الناصر – الشعراوي – أدم ) بأبو المطامير عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض ومباني بالطوب الأحمر.

كما تم إزالة حالة تعدي في المهد عبارة عن أسوار بالطوب الابيض بمساحة 900 م2 بقرية ابو عساكر التابعة لقرية عزب حوش عيسى، وكذا 7 حالات تعدي بمساحة 809 م2 بنطاق قرية منشأه حماده بشبراخيت مبانى بالطوب الأحمر واعمدة خرسانية.

كما تم تنفيذ إزالة 7 حالات تعدي بمساحة 525 م2 عباره عن مباني بالطوب الاحمر والأبيض وسملات خرسانيه برشيد، و 4 حالات تعدي بمساحة 491 م2 عبارة عن شدات خشبية وأسوار طولية وعرضية بالطوب الابيض والأسمنت بكوم حماده.

كما تم إزالة 4 حالات تعدي بمساحة 444 2 عبارة عن مباني وأسوار بالطوب البلوك بوادي النطرون، و حالتي تعدي بمساحة 142 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض الجيرى والمونة الاسمنتية بنطاق الوحدات المحلية لقريتي أبو بكر الصديق و النجاح ببدر.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة الميدانية على مدار اليوم بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات المعنية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.