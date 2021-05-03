حملات مكثفة في مرسي مطروح لمنع التجمعات علي الشواطئ والحدائق والكورنيش

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، عن تنظيم دوريات وحملات بالتنسيق مع مديرية الأمن، علي الشواطئ وكورنيش المدينة علي مدار اليوم، لمنع التجمعات ومتابعة الالتزام بكل الإجراءات الوقائية، بما يُسهم في الحد من انتشار وباء "كورونا"، والسيطرة على…

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، عن تنظيم دوريات وحملات بالتنسيق مع مديرية الأمن، علي الشواطئ وكورنيش المدينة علي مدار اليوم، لمنع التجمعات ومتابعة الالتزام بكل الإجراءات الوقائية، بما يُسهم في الحد من انتشار وباء “كورونا”، والسيطرة على تزايد أعداد الإصابات، مؤكدا أن حفاظ الفرد على سلامته يقي المجتمع ككل.

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح، بضرورة التطبيق الصارم بمنتهى الحزم، للإجراءات الاحترازية خاصة في الأماكن العامة، والشواطئ، والمطاعم، والكافيهات، وإغلاق الحدائق والمتنزهات، في إجازة شم النسيم للعام الثاني علي التوالي بسبب وباء فيروس كورونا .



وأضاف جاب الله أنه تم تخصيص سيارة بالميكروفون تجوب الشواطئ للتنبية علي المواطنين بعدم التجمعات علي الكورنيش، ومداخل الشواطئ ، لتطبيق التباعد الاجتماعي، بالتعاون مع إدارة مرور مطروح، حفاظا على سلامة المواطنين في ظل الأوضاع الراهنة، طبقا لتعليمات خالد شعيب محافظ مطروح .

وحذر رئيس مدينة مرسي مطروح، أصحاب الكافيهات والمقاهي من مخالفة تطبيق قرارات الإجراءات الاحترازية واستخدام الشيشة، متوعدًا بالتعامل بحسم مع المخالفين وغلق منشآتهم فورًا.

كما قاد رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، مؤخرا حملة مكبرة للمرور علي شواطئ روميل والفيروز ومطروح العام والليدو، لمتابعة غلق الشواطئ وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، ومنع التجمعات بالتزامن مع أعياد الأخوة الأقباط، وشم النسيم.

وأكد جاب الله علي تنفيذ قرار مجلس الوزراء بغلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات والتزام المواطنين لمنع التجمعات بالتنسيق مع الجهات الأمنية .

وشدد رئيس المدينة على أنه سوف يتم التعامل مع تجمعات المواطنين علي الشواطئ بكل صرامة وحسم خاصة في أعياد الربيع شم النسيم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، حفاظاً علي صحة وسلامة الجميع .



وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح بان التعليمات واضحة وصريحة بشأن منع تجمعات المواطنين للوقاية من فيروس كورونا حيث تم التوجيه بغلق الشواطئ أمام التجمعات والحدائق العامة للحد من انتشار فيروس كورونا .

مشيرا إلى أن أغلب أهالي مطروح ملتزمون بتعليمات الدولة الخاصة بعدم التواجد علي الشواطئ والكورنيش والمنتزهات والحدائق .



ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية ومحافظ مطروح بغلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات كاجراء وقائي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .