حملات مكثفة بأحياء الإسكندرية لتطبيق خطة استقبال عيد الأضحى

على خلفية تنفيذ قرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رقم 217 لسنة 2022 بشأن خطة استقبال عيد الأضحى المبارك والذي يحظر على جميع المواطنين أو محلات الجزارة بيع وعرض اللحوم، إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة وفي حالة المخالفة يقوم الحي المختص باتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه ذلك بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق حيث يتم إزالة الشادر وتحصيل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 3 آلاف جنيه.

وفي هذا الصدد ؛ شن حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة للتأكد من سلامة اللحوم والذبح بالمجازر الحكومية المعتمدة ، والالتزام باشتراطات الذبح استهدفت الحملة شوارع: محرم بك ، الرصافة، بوالينو ، زين العابدين ، الإسكندراني، وعلي الخشخاني وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر بـ 213 ألف جنيه على جميع محلات الجزارة المخالفة.

وشن حي الجمرك برئاسة الدكتورة رحاب مدنى حملة مكبرة شملت شوارع النصر، الجزائر، الباب الأخضر، عثمان أباظه، الغزالي، سيدي عماد، وشارع الحجاري ، شارع فرنسا، حسن عاصم، سوق الطباخين وشارع السيد محمد كريم وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 28 حالة إشغال وفرض غرامات فورية تقدر بـ 33 ألف جنيه.

ونفذ مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء علاء يوسف حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات والتفتيش على شوادر عرض الذبائح الحية بطريق إسكندرية – مطروح الساحلى ، برج العرب القديم وأسفرت الحملة عن إزالة جميع الشوادر المخالفة وفرض غرامات فورية تقد بـ 21 ألف جنيه.

وشهد حي المنتزه ثان برئاسة هدي أبو كليلة حملات مكثفة تفعيلا لقرار عدم الذبح خارج المجازر وإزالة الشوادر حيث تم المرور على عدد من محلات الجزارة بمنطقتي العصافرة والمندرة ، وتم تغريم المخالفين بقيمة 70 ألف جنيه كغرامات فورية.

وواصل حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملاته للتفتيش علي جودة اللحوم وبيان الذبح داخل المجازر ومنع إقامة الشوادر، واستهدفت مناطق ش عمر بن عبد العزيز وإسكندر إبراهيم والعيسوي والأرمن وش 45 وجمال عبد الناصر فيكتوريا وأسفرت الحملة عن تحصيل إجمالي غرامات فورية تقدر بـ 127 ألف جنيه على المحال المخالفة.

وشن حى شرق برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة لتطبيق قرار حظر إقامة شوادر الماشية ومنع الذبح خارج المجازر، ومتابعة الحملات يومياً لضبط المخالفين استهدفت محال الجزارة بشوارع كليوباترا وسان ستيفانو وكفر عبده وسيدي جابر ورشدي وشدس وونجت وأسفرت الحملة عن تحصيل إجمالي غرامات فورية تقدر بـ 190 ألف جنيه لمحال الجزارة المخالفة.