حملات مكبرة لإزالة التعديات بالإسكندرية (صور)

الشريف: التعدي على أملاك الدولة خط أحمر ولن يتم التهاون فيه

تواصل محافظة الإسكندرية حملاتها بشأن الحفاظ علي أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة علي أراضيها.

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، رؤساء الأحياء بالقيام بحملات دورية ومفاجئة للتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف وتطبيق القانون لاسترداد أملاك الدولة.

وفى هذا الإطار شن حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة نفذت فيها 16 قرارا لإزالة التعديات علي أملاك الدوله، وأسفرت الحملة عن استرداد وفتح شارع بمساحة 800 متر وإزالة تعديات علي حرم السكة الحديد بمساحة 290 مترا، بمنطقة القباري والمتراس قبلي السكة الحديد.

وشن حي العجمي برئاسة الأستاذ السيد موسي حملة مكبرة لإسترداد نحو 25 ألف متر مربع من أراضي الدولة بنطاق الحي، حيث قام المختصون بتنفيذ 3 قرارات إزالة للتعديات علي أملاك الدولة بمنطقة الذراع البحرية تنفيذا للقرار رقم 12 لسنة 2021 بشارع الحديد الإسفنجي علي مساحة 11 ألف متر مربع تقريبا.

وتم هدم مبني إداري دور أرضي محاط بسور وبوابة حديد، كما تم تنفيذ القرار رقم 13 لسنة 2021 خلف صفوت معوض أمام أرض المزاد علي مساحة 6400 متر مربع تقريبا.

وتم هدم مبني إداري أرضى، أول علوي، مصلي محاط بسور وبوابة حديد، وشملت الحملة تنفيذ القرار رقم 14 لسنة 2021 خلف صفوت معوض أمام أرض المزاد علي مساحة 5600 متر مربع تقريبا حيث تم هدم مبني إداري دور أرضي، أول علوي محاط بسور وبوابة حديد .

وشارك في هذه الحملات المختصون من الأحياء بالتعاون مع مديرية الأمن، وتتواصل الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق جميع الأحياء للتصدي لجميع أشكال التعديات على أراضي وأملاك الدولة.

حملة مكبرة بالإسكندرية لإزالة التعديات

استرداد شارع تم التعدي عليه

حملة مكبرة لإزالة التعديات