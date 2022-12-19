حملات مكبرة لإزالة الإعلانات واللافتات المخالفة بأحياء الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بالأحياء بالتنسيق مع المركز النموذجي للخدمات برئاسة إيمان جابر وقسم الإعلانات برئاسة مها أبو الخير حملات مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء، أسفرت عن إزالة عدد 2303 إعلانات مخالفة خلال شهر نوفمبر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإزالة فوضى الإعلانات واللافتات المخالفة.

وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الجهات المعنية بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة وجميع أنواع التعديات والإشغالات، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.

وعلى صعيد ذات صلة وفى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الاحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة، شن حى شرق برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإيقاف وإزالة أي أعمال بناء مخالفة، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات المخالفة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة، وردع اي مخالف وذلك بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة.

وتمكنت الحملة من إزالة بعض قواطيع واعمدة بالدور الرابع علوي بالعقار الكائن في شارع 320 سابقا سموحه ، بالإضافة إلى إزالة المخالفات بالعقار رقم 149 شارع مصطفى كامل ، فضلا عن إزالة المخالفات بالعقار الكائن 56 شارع الزمخشري باكوس ، وكذا العقار الكائن 11 و15 تنظيم شارع عبد الرحمن شكري مع شارع عبد الحميد العبادي.

ونفذ حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لازالة أعمال البناء المخالف عبارة عن بناء دور أول علوى بدون ترخيص بالعقار الكائن عزبة المراغى القديمة وجارى اتخاذ الاجراءات القانوينة تجاه المخالف.

وقام حى العامرية ثان برئاسة محارب هيلع بحملة مكبرة لإيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض فى المهد بقريه الوادى تم إزالتها بالكامل وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وشهد حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة تمكنت من ايقاف أعمال مخالفة بدون ترخيص بالمحل الكائن شارع الامير لؤلؤ وتم التحفظ على الادوات المستخدمة فى المخالفة واتخاذ الاجراءات القانوينة اللازمه تجاه المخالف

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع اي اعمال بناء مخالف واتخاذ الاجراءات القانوينة الرادعة تجاه أي مخالف.