الإسكندرية

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بشارع إسكندرية وسوق ليبيا فى مرسي مطروح

بمشاركة إدارة تحسين البيئة والتراخيص بمجلس المدينة وشرطة المرافق
معتز محمود 2:58 م, الأحد, 20 يونيو 21 2:58 م, الأحد, 20 يونيو 21

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 قاد رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق المخالفة بشارع إسكندرية، وكورنيش المدينة، وسوق ليبيا، بمشاركة إدارة تحسين البيئة والتراخيص بمجلس المدينة وشرطة المرافق . 

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف حملات إزالة إشغالات الطريق المخالفة بالأسواق، والشوارع، والميادين بنطاق المدينة .

وأكد جاب الله انه تم التحفظ علي إشغالات طريق للباعة الجائلين، وسيارات ثابتة ومتحركة بشارع إسكندرية، وقيام الحملة المكبرة بتحرير مخالفات للمحال التجارية المتجاوزة التي تشغل الآرصفة، وسيتم تطبيق أقصي غرامة حال تكرار المخالفة. 

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وشدد رئيس مدينة مرسي مطروح علي استمرار الحملات اليومية المكبرة علي مدار الساعة لفرض الانضباط بكورنيش المدينة، وإزالة كل ما يعيق حركة سير المواطنين علي طول الكورنيش .

وناشد رئيس المدينة أهالي مطروح وأصحاب المحال التجارية، والمستفيدين من موسم الصيف، الحفاظ على النظافة العامة ومنع تواجد الإشغالات، والالتزام بالتعليمات لتكون مرسي مطروح في أبهي صورها خلال استقبال مصطافي وزائري ومحبي المدينة في الموسم السياحي.

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بقلم معتز محمود

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