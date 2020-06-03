حملات مكبرة لإزالة إشغالات الطريق بالأسواق بمطروح

تم التحفظ على كل أنواع إشغالات الطريق التي تحتل الأرصفة

قامت عناصر مدينة مرسى مطروح بشن حملات لازالة اشغالات الطريق المخالفة بالأسواق الحضارية تنفيذًا لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف حملات إشغالات الطريق للباعة الجائلين لفرض الانضباط بالشارع، بالتزامن مع الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد.

أعلن اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسي مطروح عن قيام حملة مكبرة لازالة اشغالات الطريق المخالفة للباعة الجائلين بزاهر جلال وامام سوق مطروح الحضاري من خلال الحملة المكبرة من مجلس المدينة وشرطة المرافق والادارات المعنية.

التحفظ على أنواع إشغالات الطريق التي تحتل الأرصفة

وأضاف المعداوي أنه تم التحفظ على كل أنواع اشغالات الطريق التي تحتل الأرصفة، التي تعوق حركة سير المواطنين، وبعد التنبيه عليهم أكثر من مرة، والتي تساعد علي زيادة التجمعات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح أصحاب المحال التجارية بعدم إشغال الأرصفة والطريق والتعاون مع مجلس المدينة للحد من انتشار الباعة الجائلين بالمدينة والتنبيه على أصحاب الماشية بعدم تركها بالشوارع حفاظا على الشكل الحضاري للمدينة.