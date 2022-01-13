أسفرت حملات مكبرة في مدينة 6 أكتوبر لإزالة المخالفات والإشغالات والقضاء على العشوائيات عن التحفظ ومصادرة عدد (145) توكتوك، وعدد (30)تروسكل، وسيارة كبوت، و25 عربات فول، و39 فترينة سجائر.

ومازالت الحملات اليومية مستمرة بجميع أحياء مدينة 6 أكتوبر للقضاء على مثل هذه الظواهر ويتم مصادرتها والتحفظ عليها وكذا رفع كل الإشغالات والمخالفات والتعدى على حرم الطريق العام.

وتضمنت الحملة اليوم محور الكفراوى – محيط ميدان الحصري – الحي الأول (المحور المركزي )، الحى الرابع ، الحى الخامس . الحى السادس .

وأكد المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر منع سير التوكتوك نهائيًا داخل المدينة وذلك طبقاً لقانون المرور، وقرار محافظ الجيزة وقرار المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن .

وقد وجه رئيس الجهاز على استمرار الحملات المفاجئة لرفع جميع أوجه المخالفات والإشغالات وإتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإظهار المدينة بالشكل الحضارى اللائق وفى حالة وجود أى شكاوى يُرجى التواصل مع الخط الساخن ( 15100 ) و هذه الخدمة متاحة طوال ( 24 ساعة).

وجدير بالإشارة إلى أن الحملة تمت بإشراف من المهندس رمضان عبدالصمد نائب رئيس الجهاز والمهندس محمد عمرو بن العاص معاون رئيس الجهاز، وبالتنسيق مع اللواء عمر توفيق فرقة تأمين أكتوبر والعميد محمد مصطفي رئيس مباحث تأمين أكتوبر، والعميدأحمد سامى رئيس شرطه المرافق، وحازم محمد مدير إدارة الأمن، والعميد أحمد فوزي المشرف العام على إدارات أمن الأجهزة وجميع الإدارات المختصة.