الإسكندرية

حملات مستمرة لمتابعة المعديات النهرية بنطاق محافظة البحيرة

للتأكيد على الالتزام بكافة الشروط المطلوبة بالتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان
السيد فؤاد 7:50 م, السبت, 14 أغسطس 21 7:50 م, السبت, 14 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شدد اللواء هشام آمنة ، محافظ البحيرة ، على المتابعة المستمرة ومراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة، والتأكد من سريان تراخيصها وصلاحيتها وتوافر كافة الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة والالتزام بتحميل الأعداد المقررة، وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.

وفى هذا الشأن قامت الوحدات المحلية بمراكز كوم حمادة وإيتاي البارود وشبراخيت والمحمودية بالتنسيق مع مسئولي المعديات والرقابة والمتابعة والشئون الهندسية والرخص والايرادات بمتابعة أعمال المعديات والمراسي بنطاقها للتأكيد على الالتزام بكافة الشروط المطلوبة بالتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان والالتزام وتطبيق كافة القرارات الاحترازية المقررة.

اقرأ أيضا  سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة تقدم خدماتها للمواطنين بـ«العلمين الجديدة» والساحل الشمالي

وفي نفس السياق أكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة أن العمل يسير على مدار الساعة لتطوير الريف المصري بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية “حياة كريمة”، حيث تشهد المحافظة أعمال تطوير بشتى القطاعات بقرى ٦ مراكز ( دمنهور – كفر الدوار – أبو حمص – حوش عيسى – أبو المطامير – وادي النطرون ) لتنفيذ أكثر من ٨٠٠٠ مشروع بتكلفة تتجاوز ٤٤ مليار جنيه مراكز بإجمالي ٤٢ قرية رئيسية و٢٠٧ وحدة قروية وأكثر من ٣٩٠٠ تابع.

اقرأ أيضا  افتتاح 4 مساجد بتكلفة 7.4 مليون جنيه في البحيرة

وتابع اللواء المحافظ بعض الأعمال الجارية ضمن المبادرة بمركزي كفر الدوار وأبو المطامير ومنها أعمال مشروع توسعة وإنشاء مبنى جديد بمدرسة الشهيد محمد حسن عبد العاطي بقرية العادلي تعليم أساسي بإجمالي ١١ فصل، وكذلك أعمال المباني بمبنى مجمع الخدمات بقرية العادلي التابعة لقرية دفشو بمركز كفر الدوار .

وبمركز أبو المطامير، تم الإنتهاء من أعمال تطوير مدرسة الشجاعة للتعليم الأساسي بإنشاء جناحين يضمان ٢٢ فصل – أعمال تطوير مدرسة البهنساوي للتعليم الأساسى – متابعة إنشاء سور مركز شباب بلال بن رباح ومجمع خدمات بقرية الشجاعة – متابعة تدبيش وتبطين الترع بطول ٢ كم بترعة ري قرية بلال بن رباح.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم السيد فؤاد

ملف الكاتب السيد فؤاد

اقرأ أيضاً

افتتاح 4 مساجد بتكلفة 7.4 مليون جنيه في البحيرة

السيد فؤاد 4:07 م, الجمعة, 13 أغسطس 21

«بحوث النقل»: نجاح استقبال أول سفينة على رصيف 85/3 بميناء الإسكندرية

السيد فؤاد 2:52 م, الخميس, 12 أغسطس 21

مركز البحوث و«إسكندرية للحاويات» يبحثان حالة الموانئ والمحطات الذكية

السيد فؤاد 2:48 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة تقدم خدماتها للمواطنين بـ«العلمين الجديدة» والساحل الشمالي

السيد فؤاد 2:22 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

لجنة المطاعم بتجارية الإسكندرية تطالب بإعادة النظر في مواعيد الإغلاق صيفا

معتز محمود 5:54 م, الأثنين, 9 أغسطس 21

محافظ مطروح يتابع أعمال قافلة المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية بمركز سيدي براني

معتز محمود 4:59 م, الأثنين, 9 أغسطس 21