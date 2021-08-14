حملات مستمرة لمتابعة المعديات النهرية بنطاق محافظة البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة ، محافظ البحيرة ، على المتابعة المستمرة ومراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة، والتأكد من سريان تراخيصها وصلاحيتها وتوافر كافة الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة والالتزام بتحميل الأعداد المقررة، وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.

وفى هذا الشأن قامت الوحدات المحلية بمراكز كوم حمادة وإيتاي البارود وشبراخيت والمحمودية بالتنسيق مع مسئولي المعديات والرقابة والمتابعة والشئون الهندسية والرخص والايرادات بمتابعة أعمال المعديات والمراسي بنطاقها للتأكيد على الالتزام بكافة الشروط المطلوبة بالتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان والالتزام وتطبيق كافة القرارات الاحترازية المقررة.

وفي نفس السياق أكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة أن العمل يسير على مدار الساعة لتطوير الريف المصري بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية “حياة كريمة”، حيث تشهد المحافظة أعمال تطوير بشتى القطاعات بقرى ٦ مراكز ( دمنهور – كفر الدوار – أبو حمص – حوش عيسى – أبو المطامير – وادي النطرون ) لتنفيذ أكثر من ٨٠٠٠ مشروع بتكلفة تتجاوز ٤٤ مليار جنيه مراكز بإجمالي ٤٢ قرية رئيسية و٢٠٧ وحدة قروية وأكثر من ٣٩٠٠ تابع.

وتابع اللواء المحافظ بعض الأعمال الجارية ضمن المبادرة بمركزي كفر الدوار وأبو المطامير ومنها أعمال مشروع توسعة وإنشاء مبنى جديد بمدرسة الشهيد محمد حسن عبد العاطي بقرية العادلي تعليم أساسي بإجمالي ١١ فصل، وكذلك أعمال المباني بمبنى مجمع الخدمات بقرية العادلي التابعة لقرية دفشو بمركز كفر الدوار .

وبمركز أبو المطامير، تم الإنتهاء من أعمال تطوير مدرسة الشجاعة للتعليم الأساسي بإنشاء جناحين يضمان ٢٢ فصل – أعمال تطوير مدرسة البهنساوي للتعليم الأساسى – متابعة إنشاء سور مركز شباب بلال بن رباح ومجمع خدمات بقرية الشجاعة – متابعة تدبيش وتبطين الترع بطول ٢ كم بترعة ري قرية بلال بن رباح.