حملات مرور على محطات الصرف الصحي في مطروح

معتز محمود كشفت مصادر بشركة مياه الشرب والصرف الصحى فى مطروح أنه سيتم خلال الفترة القادمة تنفيذ مرور ميدانى على مقرات بعض محطات الصرف التابعة للشركة للتأكد الفعلى من سير العمل على أكمل وجه؛ لضمان تقديم الخدمة بالمستوى اللائق بأهالى مطروح وضيوف المحافظة من المصطافين.وأضافت المصادر أن المهندس

معتز محمود



كشفت مصادر بشركة مياه الشرب والصرف الصحى فى مطروح أنه سيتم خلال الفترة القادمة تنفيذ مرور ميدانى على مقرات بعض محطات الصرف التابعة للشركة للتأكد الفعلى من سير العمل على أكمل وجه؛ لضمان تقديم الخدمة بالمستوى اللائق بأهالى مطروح وضيوف المحافظة من المصطافين.

وأضافت المصادر أن المهندس “شريف فارس ” رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة والمهندس “هشام توفيق” رئيس قطاع الصرف الصحى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى قد قاما بالفعل قبل أيام بزيارة لمحطتى الصرف الرئيسية 1 “بنزايون” والمشير أحمد بدوى بمرسى مطروح.

وأشارت المصادر أن الزيارة شملت اختبار مولدات الديزل لضمان كفائتها العملية، ومتابعة سير العمل بمقرات محطات الصرف الصحى ومدى جاهزيتها لاستقبال اية حالات طوارئ مستقبلا.

وفى سياق متصل، تسعى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح للتصدى لحالات سرقة بعض الأغطية والمطابق الخاصة ببلوعات الصرف الصحى من عدد من الشوارع بالمحافظة.



وأوضحت مصادر بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح أن سرقة هذه الأغطية يترتب عليه مشكلات تنتج عن دخول وتراكم القمامة فى البلوعات مما يعرضها إلى مشاكل الطفح بالتالى أضرار للبيئة وصحة المواطنين.



وأكدت المصادر أنه تمكن الإدارة العامة للصرف الصحى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح مؤخرا من ضبط اشخاص يقومون بسرقة أغطية المطابق الخاصة بشبكات الصرف الصحى من شوارع مدينة مرسى مطروح بالاستعانة بتروسيكل لنقل المضبوطات.



وأوضحت المصادر أنه قد تم اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية حيال هؤلاء الأشخاص، لافتة إلى أن سرقة هذه الاغطية تعرض الأطفال والمشاة من كبار السن وغيرهم لخطر الوقوع داخل فتحات الشبكات الغير مغطاة وأيضا تعرض السيارات والمركبات التى تسير بالشوارع.

وطالبت المصادر بضرورة تعاون المواطنين بالإبلاغ عن مثل هؤلاء النماذج السيئة والذين يضرون بالمال العام ومصلحة المواطنين من أهالى مطروح، خاصة أن هذه الأغطية تحفظ الغرف وشبكات الصرف الصحى من دخول وتراكم القمامة مما يعرضها إلى مشاكل شبكة الصرف الصحى ويترتب عليها من أضرار على صحة المواطنين.