حملات ليلية لتطهير وتعقيم شوارع وأسواق مطروح لمواجهة كورونا

تم تطهير شوارع إسكندرية والجلاء وشكري القوتلي وليبيا وعمر المختار بالسوق القديم والثانوية والشوارع المتفرعة منها وذلك ضمن جهود المدينة لمواجهة انتشار كوفيد 19 طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

قاد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح حملة مكبرة ليلية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين العامة وأماكن تكدس المواطنين والأسواق والمواقف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، استمرارا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف حملات التطهير والتعقيم للشوارع والميادين العامة والأسواق لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن جاب الله أنه تم تطهير شوارع: إسكندرية والجلاء وشكري القوتلي وليبيا وعمر المختار بالسوق القديم والثانوية والشوارع المتفرعة منها وذلك ضمن جهود المدينة لمواجهة انتشار كوفيد 19.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح ، استمرار أعمال التطهير والتعقيم اليومية بالمواقف والمدارس وأماكن تكدس المواطنين والمساجد والمصالح الحكومية ومنازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا.

وناشد رئيس المدينة الأهالي الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد في الأماكن العامة المزدحمة بالمواطنين لمواجهة فيروس كورونا وحفاظا على صحة وسلامة الجميع.

ويأتى ذلك بعدما قاد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح مؤخراً حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق المخالفة بشارع ليبيا والثانوية و عمر المختار و “السوق القديم” وكورنيش المدينة تحت إشراف وتنفيذ إدارة تحسين البيئة والتراخيص بمجلس المدينة ومشاركة شرطة المرافق.

وأكد جاب الله أنه تمت إزالة عدد من الأكشاك المخالفة بكورنيش المدينة بدون ترخيص وتبين وجود كشك يقيم به أشخاص علي الفور قامت الحملة المكبرة بإزالة الأكشاك المخالفة حفاظا على المظهر الحضاري والسياحي لكورنيش المدينة طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مؤكدا مواصلة استمرار الحملات المكبرة بالشوارع والميادين العامة للقضاء على ظاهرة اشغال الطريق المخالفة التي أدت إلى احتلال الأرصفة وترتب على ذلك تكدس الشارع بالسيارات والعربات الثابتة والمتحركة للباعة الجائلين.