حملات لمجلس مدينة مرسى مطروح لضبط المخالفات

أعلن اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسي مطروح عن ان المعاينة تمت للمتقدمين بقرية علوش شرق مدينة مرسى مطروح وذلك بعد التقدم لانشاء الابار ، بعد أن قامت اللجنة بالتوجه للمتقدمين بمقر اقامته للمعاينة علي الطبيعة لمعرفة مدي احقيه المتقدم طبقا للشروط والضوابط للمستحقين بانشاء الابار .

شن مجلس مدينة مرسى مطروح حملة مكبرة على عمارات الروضة بالمدينة، وتم التحفظ على معدات وأدوات بناء لإحدى الوحدات السكنية بالدور الأرضي بعد تحويلها لمحلات تجارية بالمخالفة للقانون .

وضبط مجلس مدينة مرسى مطروح محال تجارية مخالفة بدون ترخيص بوحدات سكنية بالروضة، كما أجرى أعمال معاينات لإنشاء عدد من ابار نشو للمتقدمين بقرية علو ش، وذلك مع زراعة أشجار الزينة بالجزيرة الوسطي بمدخل المدينة بالطريق الدولي.

ويأتى ذلك فى إطار الحملات المكبرة لضمان تحقيق الالتزام وفرض الانضباط بالشارع للحفاظ علي الشكل الحضاري للمدينة، ولإزالة المخالفات بالأحياء والشوارع والميادين .

ويتزامن ذلك مع مناشدة مسؤلى مدينة مرسى مطروح للمواطنين بعدم البناء بدون ترخيص بالمخالفة للقانون للحفاظ على المظهر والشكل السياحي للمدينة .

ضبط محال تجارية مخالفة بدون ترخيص بوحدات سكنية بالروضة

واعلن اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسي مطروح عن قيام حملة مكبرة علي عمارات الروضة وتمكنت من التحفظ علي معدات وأدوات بناء لإحدى الوحدات السكنية بالدور الأرضي وتحويلها لمحلات تجارية بالمخالفة للقانون تحت إشراف محمد مصطفي نائب رئيس المدينة وإبراهيم دياب مدير إدارة تحسين البيئة بمشاركة شرطة المرافق والادارات المعنية بمجلس المدينة .

وأوضح المعداوي أنه أثناء المرور اليومي للحملات المكبرة علي منطقة الروضة تبين وجود تغيير في وحدة سكنية بالدور الأرضي يقوم صاحبها بعمل محلات بدون تراخيص، وعقب تقنين الإجراءات تم التحفظ علي معدات البناء وتحرير مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب الوحدة السكنية .

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح أن الحملات المكبرة مستمرة لضمان تحقيق الالتزام وفرض الانضباط بالشارع للحفاظ علي الشكل الحضاري للمدينة تنفيذا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .



إجراء 8 معاينات لإنشاء آبار نشو بقرية علوش

توجهت لجنة مشكلة برئاسة ناصر النجار نائب رئيس المدينة وعضوية تنمية القرية بمجلس المدينة ومديرية الزراعة والموارد المائية والتنمية المستدامة لإجراء 8 معاينات انشاء آبار نشو للمتقدمين للأهالي بقرية علوش استمرارا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة إجراء المعاينات للمتقدمين لإنشاء آبار نشو بالقرى والتجمعات في الصحراء .

وأعلن اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسي مطروح عن أن المعاينة تمت للمتقدمين بقرية علوش شرق مدينة مرسى مطروح وذلك بعد التقدم لإنشاء الآبار ، بعد أن قامت اللجنة بالتوجه للمتقدمين بمقر إقامته للمعاينة علي الطبيعة لمعرفة مدى أحقية المتقدم طبقا للشروط والضوابط للمستحقين بإنشاء الآبار .

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح أن اللجنة تقوم بإرسال إحداثيات المعاينات من موقع المنطقة عن طريق جهاز gps الي مديرية الزراعة لإجراء المعاينات الخاصة بهم للمتقدمين بإنشاء آبار.

زراعة الجزيرة الوسطى بالطريق الدولي بأشجار الزينة

كما شرع مجلس المدينة فى زراعة الجزيرة الوسطى بالطريق الدولي بأشجار تيكوما وبوانسيانا في منتصف الجزيرة والتيكوما علي جانبي الطريق ، مع توجيه محافظ مطروح بسرعة الانتهاء من زراعة أشجار الزينة بالجزيرة الوسطي بمدخل المدينة بالطريق الدولي .

وأعلن المعداوى أنه سيتم استكمال زراعة أشجار الفيكس بمدخل المدينة ، مع بدء زراعة الجزيرة الوسطي بالطريق الدولي بأشجار تيكوما وبوانسيانا في منتصف الجزيرة والتيكوما علي جانبي الطريق.

وقال المعداوي، ستم تسوية وتمهيد الجزيرة الوسطى من مدخل المدينة وحتي الكيلو 21 تنفيذا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وزراعة أشجار الزينة مبكرا قبل موسم الصيف بوقت كاف.

وكان رئيس مدينة مرسى مطروح قد تابع مؤخراً أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالسواني ومتابعة لتحويل منطقة السواني من هوائي إلى كابلات أرضية متابعة زراعة أعمدة الإنارة الجديدة بإجمالي 40 عامود وتركيب كشافات الليد بمنطقة السواني الموازية للمقابر الشرقية بداية من شارع الامام مالك والشوارع الفرعية لمنطقة السواني قبل أعمال الرصف .