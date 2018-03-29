حملات للكشف مجانًا على العاملين بوزارة المالية

مها أبوودن في إطار حرص وزارة المالية بتقديم كل السبل التي تحقق وتوفر الرعاية الصحية والوقت والجهد للعاملين بها، قامت المالية بالتعاون مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، وبالتنسيق مع عدد من المستشفيات والمراكز والقطاعات الصحية بتوجيه عدد من الحملات…

مها أبوودن

في إطار حرص وزارة المالية بتقديم كل السبل التي تحقق وتوفر الرعاية الصحية والوقت والجهد للعاملين بها، قامت المالية بالتعاون مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، وبالتنسيق مع عدد من المستشفيات والمراكز والقطاعات الصحية بتوجيه عدد من الحملات التي تستهدف توفير الرعاية الصحية للعاملين والعاملات ومنها حملة الكشف المبكر عن اورام الثدي، وعلاج عدد من الأمراض المتوطنة التي قد يتعرض لها العاملين بالوزارة، وجميع وسائل العلاج والرعاية والوقاية من تلك الأمراض وذلك فى اطار الحملات القومية التى اطلقتها الدولة مؤخرا.

وفى هذا الصدد قامت وحدة تكافؤ الفرص بقطاع مكتب وزير المالية، برئاسة داليا فؤاد بالإعلان عن عدد من الحملات القومية، والندوات للتوعية والكشف المبكر عن تلك الأمراض حيث تم عقد ندوة تثقيفية بالتعاون مع مركز وافى للأشعة تحت عنوان: ” الكشف المبكر لأورام الثدي ” الوقاية – التشخيص المبكر –العلاج “، وقد حضرها 70 من العاملات بجميع قطاعات ومصالح الوزارة وقد تبعها إجراء الفحص الطبي بأشعة “الميموجرام” لمدة 21 يوم بمقر أبراج الوزارة ومن المخطط انتقال القافلة إلى مقر قطاعات الوزارة بلاظوغلى لفترة مماثلة.

كما قامت الوزارة ايضا في إطار الحملة القومية لمكافحة مسببات العمي عن مبادرة “شوف بعنيك ” للحماية من الإصابة بالإعاقة البصرية بداية من 18 مارس الحالى وانتهت امس الاول لجميع العاملين والعاملات بالوزارة ومصالحها التابعة من خلال اجراء الكشف الطبي المجاني (نظر — قاع عين …) وبلغ عدد من قاموا بإجراء الكشف الطبي 2150 موظف.

بالإضافة إلى تنظيم الوزارة لندوة توعية مؤخرا تحت عنوان “شوف بعنيك” للتعرف على كيفية الاهتمام بالعين والبصر، وما هي أمراض العيون وأنواعها وطرق علاجها، وكيفية الاعتناء ببصر الأطفال، وكيفية اختيار النظارات والعدسات اللاصقة، وقد أدار الندوة الدكتور عمرو فوزى، استشاري طب وجراحة العيون، بمستشفيات دار العيون، وحضرها عدد 120 مشارك من العاملين والعاملات بوزارة المالية.

يذكر أن كل العاملين والعاملات الذين خضعوا لإجراء تلك الفحوصات تسلموا تقريرا مفصلا عن الحالة الصحية لنظرهم.

إلى جانب عدد من الحملات الأخرى التي قامت الوزارة بتوجيهها سابقًا تيسيرًا على العاملين في الحصول على الرعاية الصحية لهم، وكانت أبرزها الحملة القومية التي اطلقتها الدولة للقضاء على فيروس C خلال عام 2018؛ لتكون مصر خالية من هذا المرض بحلول عام 2020، حيث إن المالية وجهت حملة خلال الشهر الماضى، لإجراء المسح الطبي المجاني للعاملين بالوزارة، ومصالحها وقطاعاتها بلاظوغلى من خلال إصدار إعلان على كل مبانى الوزارة، وكذلك الموقع الإلكتروني لإعلام العاملين بالحملة، وقد بلغ عدد المستفيدين من الكشف حوالى 2500 موظف، كما تم التنويه إلى توجيه أصحاب العينات الإيجابية للعلاج المجانى من خلال وحدات مكافحة الفيروسات الكبدية.