حملات للقضاء على الإشغالات والمخالفات بأحياء الشيخ زايد



المال – خاص



صرح المهندس أحمد إبراهيم محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بأنه يجري حاليا تنفيذ أعمال الجسات لكوبري المشاة أمام “هايبر وان”، ويتم الانتهاء من أعمال التصميم، كما يجري تنفيذ أعمال الطرق في الحي 16، وأعمال الرصف بحارة الخدمة بمحور 26 يوليو.



وأشار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد إلى أن جهاز المدينة مستمر في القيام بحملات دورية للقضاء على الإشغالات والمخالفات بالأحياء، للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة، مضيفاً أنه تم رفع المخلفات حول المدرسة اليابانية، ورفع الأتربة بكميات كبيرة من الشوارع بالحي 11، ورفع مخلفات المباني داخل المراكز والأحياء، بجانب إزالة المخالفات من مركز الحي 3، وضبط النباشين الذين استخدموا المكان لتجميع المخلفات.



وأضاف المهندس أحمد إبراهيم محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد: نسبة إنجاز 912 وحدة (38 عمارة)، بالمرحلة الثالثة لمشروع “دار مصر”، بمدينة الشيخ زايد، والتي يجري تنفيذها تحت إشراف جهاز المدينة، تخطت 32 %، على الرغم من أنه لم يتم طرحها للحجز حتى الآن.



وأوضح أن العمل يتم على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ الحديقة المركزية بمدينة الشيخ زايد، استعداداً لفتحها للجمهور، حيث تمت زيادة ساعات العمل الليلية بالحديقة، موضحاً أن الحديقة بمساحة نحو 65 فداناً، وتقع ضمن منطقة تجارية إدارية ترفيهية بإجمالي مساحة 143 فداناً، ومن المقرر أن تشتمل علي مساحات خضراء، وأشجار، ونباتات نادرة، وممرات للمشاة، ومسارات للدراجات، ومطاعم، وكافيتريات، وبحيرات صناعية، ونوافير، وأكشاك، ودورات مياه، ومبني إدارة، ومواقف انتظار للسيارات.