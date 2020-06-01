حملات للداخلية على مخازن الخردة.. وضبط 24 تاجرًا مخالفًا بالمحافظات

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات مكبرة في المحافظات، على مخازن وتجار الخردة لضبط المخالفات والكميات مجهولة المصدر، ومتابعة تراخيص العمل، وأسفرت عن ضبط 24 تاجرًا مخالفًا.

تعود التفاصيل، لتمكن الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديريات أمن القاهرة، الشرقية، المنيا، قنا، من ضبط 4 أشخاص.

وعُثر بداخل المخازن الخاصة بهم على كمية قدرها 730 كيلو جرام من مهمات الخردة، من بينها كابلات نحاس، قطع فرامل، رومان بلي، ألواح صاج.

وفى سياق متصل، شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة أمنية مكبرة استهدفت فحص وضبط تجار الخردة مجهوله المصدر، ومزاولتهم المهنة بدون ترخيص.

وأسفرت عن ضبط 20 شخصًا، وبحوزتهم كميات من الخردة مجهولة المصدر، ومزاولتهم المهنة بدون ترخيص.

وذلك في دوائر أقسام شرطة عين شمس، السلام ثان، المرج، المقطم، البساتين، مصر القديمة، دار السلام، حلوان، المعصرة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتحرر محاضر لعرضها على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وفحص مخازن الخردة ومكافحة سرقة المهام المصلحية.