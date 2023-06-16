حملات للتفتيش على فنادق حي الجمرك بالإسكندرية



شكل الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية لجنة للمرور والتفتيش على التزام الفنادق التابعة لرقابة وإشراف الإدارة بقوائم الأسعار المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة، والفحص ، والتحقيق في كل الشكاوى الواردة للإدارة، والعمل على حلها في أسرع وقت، بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية .



وبناء عليه شنت لجنة الفنادق حملة على عدد من الفنادق بحى الجمرك، حيث قامت بمراجعة قائمة الاسعار و التأكد من انها سارية و معلنة في مكان ظاهر بالفندق، كما تم المرور علي الغرف الخاصة بالفنادق والتفتيش علي مستوى نظافة الغرف ودورات المياه وباقى الخدمات المقدمة للنزلاء.



كما تابعت الحملة مستوى نظافة الغرف و الاستقبال ودورات المياه بحالة جيدة، وتم التنبية على أحد مدراء الفنادق برفع كفاءة الاثاث ونظافة المفروشات و القيام باعمال الصيانة للحوائط و الأسقف لبعض الغرف و الممرات وكذلك التشديد علي سرعة استبدال طفايات الحريق(منتهية) الصلاحية باخرى طبقا لإشتراطات الأمن السلامة المهنية.

وتم منح إدارة الفنادق مهلة شهر لتلافي الملاحظات علي ان يتم إعادة المرور للتأكد من الانتهاء من كافة الملاحظات فور انتهاء المدة الممنوعة.

وتم رصد مخالفة بأحد الفنادق، تمثلت في إن عدد الأسره المسموح بها للفندق ١٥ سريرا و بالمعاينة وجد ٢٠ سريرا لذلك تم التنبية برفع العدد الزائد من الأسرة و تم منح إدارة الفندق مهلة ١٥ يوما لتصحيح و تلافي الملاحظات علي ان يتم إعادة المرور فور انتهاء المدة المقررة للتأكد من التزام المنشأة بتنفيذ الملاحظات التى سجلتها اللجنة.



وتستمر الحملات التابعة للإدارة بشكل دوري طبقا للخطة الموضوعة والتى تستهدف جميع الفنادق بنطاق الأحياء للإرتقاء بمستوى الخدمة للنزلاء، ولمعرفة الفنادق التابعة لرقابة وإشراف الادارة المركزية والاطلاع علي قوائم الأسعار.

وصرح الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بأن الإدارة علي إستعداد كامل لاستقبال كافة الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالفنادق علي الأرقام التالية.

📞01270746490

📞01289252668

📞01119555946

📞01501297888