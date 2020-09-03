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حملات لكشف المخالفات ببحيرة السد العالي وضبط 34 قضية

ضمن جهود الحفاظ على موارد الاقتصاد القومي للبلاد.
أماني عوض 12:54 م, الخميس, 3 سبتمبر 20 12:54 م, الخميس, 3 سبتمبر 20

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، حملة أمنية مكبرة استهدفت تمشيط وضبط المخالفات ببحيرة السد العالي بمحافظة أسوان، وذلك ضمن جهودها للحفاظ على موارد الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت عن ضبط 34 قضية متنوعة، منها ضبط سيارة ربع نقل قيادة أحد الأشخاص، محمل عليها كمية من الأسماك المهربة وزنت 1200 كيلو جرام.

وضبطت كمية من الأسماك المعدة للتهريب وزنت 3800 كيلو جرام، 4 ميزان لوزن السمك داخل 3 بؤر على شاطئ البحيرة.

وعثرت على 5 مراكب صيد مزودة بمواتير بدون ترخيص، 2500 متر غزل مخالف داخل المسطح المائي، 2000 جوبيا صيد.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط القائمين بمخالفات الصيد بدون تصريح وتهريب الأسماك والصيد الجائر والمخالف، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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