حملات لضبط مخالفات عوادم السيارات في القاهرة والجيزة

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، حملات مكثفة بالتنسيق مع فروع الإدارة بنطاق مديريتي أمن القاهرة والجيزة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط السيارات التي تسبب إنبعاثات وأدخنة ضارة بالبيئة والمخالفات الواقعة على مجرى نهر النيل.

وأسفرت جهودها عن فحص 84 سيارة ضُبط خلالها 25 سيارة (4 سيارات بنزين، 21 سيارة سولار) غير مطابقة بالمخالفة لقانون البيئة، بنطاق مديرية أمن الجيزة.

وضبط 10 قضايا صرف مباشر على مياه النيل، إلقاء مخلفات على مجرى نهر النيل والمجاري المائية بنطاق مديرية أمن القاهرة بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال حماية البيئة.