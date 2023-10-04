حملات لضبط سائقي سيارات ومركبات «توك توك» تسير عكس الاتجاه بطريق مسطرد

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن التضرر من سير بعض قائدي السيارات ومركبات “توك توك”، عكس الاتجاه بطريق مسطرد المتجه إلى الطريق الدائري في محافظة القليوبية، ملتمسين تكثيف التواجد المروري بالمنطقة المشار إليها.

وبالفحص اتضح توجيه الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة مرورية بالمنطقة محل الشكوى للتصدي لتلك الظاهرة وضبط المركبات المخالفة.

وأسفرت جهودها عن سحب 39 رخصة متنوعة، ضبط 65 مخالفة مرورية متنوعة، 75 مخالفة إنتظار خاطئ، 2 مخالفة سير عكس الاتجاه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات لضبط كل ما يشكل مخالفة.