حملات لضبط المواقف العشوائية وسير السيارات عكس الاتجاه في الشروق

رصدت المتابعة الأمنية تداول منشور على أحد المواقع الإخبارية يزعم خلاله قيادة بعض الأطفال الدراجات النارية والسيارات، ووجود بعض المواقف العشوائية وسير السيارات عكس الاتجاه بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة.

ووجهت حملة مرورية بالمنطقة المشار إليها، أسفرت جهودها عن ضبط 7 دراجات نارية بدون ترخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات لضبط كل ما يشكل مخالفة.

على صعيد آخر، كشفت الأجهزة الأمنية عن ملابسات ما نشر عبر إحدى الصفحات على موقع “فيس بوك”، يتضمن تعليق مدعوم بمقطع فيديو بشأن ممارسة أحد الأشخاص أعمال البلطجة وترويع المواطنين، وصدور عدد من الأحكام القضائية ضده، ملتمسًا تنفيذها.

وبالفحص تبين أن الشاكي صاحب الحساب، يعمل محامي حر -مقيم بدائرة مركز سيدي سالم بكفر الشيخ- وباستدعائه قرر أنه القائم على نشر التعليق ومقطع الفيديو محل الشكوى.

وأضاف أنه توجد خلافات بين كل من شقيق والدته، والمشكو في حقه -مقيم بذات العنوان- بسبب الميراث.

وبتاريخ 1 الجاري، حدثت بينهما مُشادة كلامية حاول خلالها المشكو في حقه التعدى على شقيق والدة الشاكي، ولم يحرر بشأنها ثمة محاضر.

وأوضح أن المشكو في حقه صادر ضده أحكام قضائية لذلك نشر يلتمس ضبطه، وعقب علمه بضبطه بتاريخ 2 الجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله تنازل عن شكواه.

وبالعرض على النيابة العامة نفذ على المذكور الحبس في الأحكام الصادرة ضده.