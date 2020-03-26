حملات لتعقيم سوق العبور ومحيط مسجد السيدة نفيسة وعدة أحياء بالقاهرة

تم التنسيق مع القوات المسلحة لتواجد سيارة لبيع المطهرات داخل سوق العبور لسلامة المواطنين

كلف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بتكثيف حملات تعقيم المنشآت العامة والشوارع، كإجراء احترازي ووقائي لمنع انتشار فيروس كورونا بعدد من المنشآت ومنها سوق العبور ومحيط مسجد السيدة نفيسة.

واستعرضت محافظة القاهرة، في بيان اليوم، جهود عملية التعقيم في عدد من الأحياء، بعدما قام حى المطرية بتعقيم 37 منشأة في نطاق الحي كما قام حي الخليفة بتعقيم محيط مسجد السيدة نفيسة وشارع سوق المنشية بالسيدة عائشة، وكذلك شارع المدارس بالتونسي وامام مركز التونسي الحضري وبجوار كوبري التونسي وسوق السيدة عائشة.

وقام حى حلوان بتعقيم مدارس عرب كفر العلو الابتدائية وكفر العلو الابتدائية الحديثة وكفر العلو الإعدادية.

كما قام حى السيدة زينب بتعقيم مبنى الحي وعدة منشآت أخرى في نطاق العاصمة .

وفى سياق متصل كثف الجهاز التنفيذي لسوق العبور إجراءاته الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم وضع آلية لتشغيل السوق للحد من التجمعات والتكدس داخله.

وقام الجهاز التنفيذي بحملة تعقيم لجميع الشوارع الرئيسية والعنابر كما تم توفير جهازين لقياس درجة حرارة المترددين على السوق من خارج البوابات.

كما تم التنسيق مع القوات المسلحة لتواجد سيارة لبيع المطهرات داخل سوق العبور تشتمل على ١١ صنفا من المطهرات ويتم البيع بسعر التكلفة.