حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه شرب الإسكندرية بالمناطق التابعة لفرع محرم بك

قامت إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش فى شركة مياه الشرب بالإسكندرية بعدة حملات لإزالة التعديات على شبكة المياه للشرب على مستوى محافظة الإسكندرية.
وتم قطع المياه ورفع التوصيلات الغير قانونية (الخلسة) عن العقارات والسناتر المخالفة بمناطق كرموز والبياضة وشارع الزمزمى التابعة لفرع محرم بك .
ويأتى ذلك إيمانًا بالدور الذى تقوم به شركة مياه الإسكندرية لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقا لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية.
وتم تحصيل مستحقات شركة مياه الشرب بالإسكندرية للعقارات المتعاقدة والإستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا .
وذلك بالتعاون مع الإدارات الهندسية والفروع التجارية للحضور للتعاقد بعد تقديم كافة التسهيلات لهم لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الشركه.