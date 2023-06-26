حملات لإزالة الإشغالات بالحي المتميز والمحور المركزي فى 6 أكتوبر

شن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، حملة إشغالات؛ لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بالحي المتميز والمحاور الرئيسية بالمدينة.

أسفرت الحملة عن إزالة شادر مخالف بمحور جمال عبدالناصر ومصادرة عدد 50 كرسى، 10 ترابيزة وعدد 2 أنبوبة غاز وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها لحين الانتهاء من الإجراءات المنظمة في هذا الشأن.

كما تم ضبط عدد 2 سيارة نقل وسيارة ثلث نقل تقل مخلفات مباني بدون تصريح بالقطاع الشرقي، حيث تم التحفظ عليهم بالجهاز واتخاذ الإجراءات القانونية المنظمه في هذا الشأن.

في سياق متصل، قال المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، إن جهاز المدينة يواصل جهوده لمحاربة البناء المخالف، حيث قام بتنفيذ إزالة فورية لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالمخالفة للاشتراطات بالقطعة رقم 617 بمنطقة 276 بالإسكان الإجتماعي بالقطاع الشمالي، وكذا إزالة لزيادة عن النسبة البنائية بالحي السابع أمام جامعة أكتوبر للقطعة 230 بالقطاع الشمالي بالإضافة إلى إزالة غرف سطح مخالف بالقطعة رقم 230 عمارات الحي السابع بالمحور المركزي ٤٨/١٠٠.

الجدير بالذكر، أن الحملة تمت تحت بإشراف حنان عبد العظيم ومحمد عبد العزيز نائبا رئيس الجهاز وبحضور راضى خليل، عمرو محى، ماهر سعد معاونى رئيس الجهاز، إسلام عادل رئيس لجنة الإزالات والمشرف العام على رئاسة الأحياء، العميد أحمد فوزي المشرف العام على إدارات أمن الأجهزة، وحازم محمد مدير أمن الجهاز، ورجال شرطة التعمير والمرافق والاحياء.